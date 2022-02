Il Misilmeri cade sotto i colpi del Canicattì, poker dei ragazzi di Bonfatto

Lo scontro al vertice della classifica del girone A del campionato di Eccellenza siciliana ha un vincitore

MISILMERI (PA) – Lo scontro al vertice della classifica del girone A del campionato di Eccellenza siciliana ha un vincitore. Il Canicattì di mister Bonfatto, infatti, cala il poker senza subire gol nella difficile trasferta al “Giovanni Aloisio” di Misilmeri contro la squadra locale. Il club agrigentino allunga così in classifica la distanza proprio dalla Don Carlo, portandosi a 10 lunghezze di differenza e a quota 54 punti.

L’incontro tra prima e seconda in graduatoria, valido per la 22^ giornata di campionato, si è giocato davanti a una cornice di pubblico importante. Al 14′ Iezzi sblocca il risultato con una conclusione decisiva su una respinta del portiere avversario. Quattro minuti dopo Gueye raddoppia il vantaggio dei suoi con un’azione personale che si conlude con il suo tiro vincente. Nella ripresa, al minuto 67, Iezzi ipoteca il risultato e sigla la sua doppietta personale. A chiudere i conti ci pensa Desiderio Garufo che va in gol a poco meno di dieci minuti dalla fine.