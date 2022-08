Il nuovo anno scolastico sarà ricco di ponti: ecco le date

A settembre si torna tra i banchi, ma si pensa già alle festività

Il mese di settembre si avvicina e con questo si avvicina anche l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023, che varia da regione a regione. Il nuovo anno scolastico sarà ricco di ponti, che concederanno dei giorni di festività agli studenti e non solo.

Il primo ponte è in concomitanza dell’1 novembre, che sarà di martedì. Quindi rimanendo le scuole chiuse lunedì 31 ottobre ecco che i giorni di riposo sono 4, da sabato 29 settembre all’1 novembre, con il ritorno in aula per giorno 2. Altro ponte l’8 dicembre, che sarà di giovedì. Rimanendo le scuole chiuse anche venerdì 9, ecco che non ci sarebbero lezioni da giovedì 8 a domenica 11, con altri 4 giorni consecutivi di riposo a ridosso delle festività natalizie.

Per il ponte successivo si dovrà attendere il 25 aprile, giorno della feste della Liberazione, è martedì per cui con la chiusura anche lunedì 24 ecco che i giorni di sosta sarebbero 4 da sabato 22 a martedì 25, ma che potrebbero essere 3 se le scuole terranno le lezioni anche il sabato.

Le festività

La scuola sarà chiusa in tutta Italia nei seguenti giorni: 1 novembre (Tutti i Santi) martedì; 8 dicembre (Immacolata Concezione) giovedì; 25 e 26 dicembre (Natale) domenica e lunedì; 1° gennaio (Capodanno) sabato; 6 gennaio (Epifania) venerdì; 9-10 aprile (Domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo); 25 aprile (Festa della Liberazione) martedì; 1° maggio (Festa del Lavoro) lunedì. Il 2 giugno (Festa della Repubblica) venerdì.