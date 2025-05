Il nuovo portale turistico della città di Custonaci

Nuovi strumenti per puntare sul turismo

La «Città di Custonaci» si arricchisce di nuovi strumenti per puntare sul turismo.

L’Amministrazione comunale di Custonaci ha organizzato, per il prossimo 15 maggio (ore 18.00) nell’atrio del Palazzo municipale (Via Scurati, 24), la presentazione ufficiale del progetto «borgocustonaci».

Si tratta del nuovo portale turistico della città che è stato ideato per valorizzare il territorio e per attrarre ed accogliere al meglio i visitatori con strumenti innovativi, ma non solo web poiché la promozione verrà integrata anche mediante pannelli informativi e una dei «Carta dei Servizi» comprensiva di mappe del borgo.

Ad intervenire all’incontro saranno Fabrizio Fonte (sindaco di Custonaci), Nicola Santoro (assessore al Turismo di Custonaci), Rosalia D’Alì (presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale) e Giuseppe Sansica (general manager di Seonweb).

«L’iniziativa rappresenta – afferma il sindaco Fabrizio Fonte – una scelta strategica di investimento per il futuro del turismo nella cittadina collinare e s’inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del territorio, che, già avviato con altre iniziative a partire dalla recente terza partecipazione ai «Borghi dei Tesori Fest», punta a rafforzare l’immagine di Custonaci come una destinazione turistica culturale e sostenibile.

L’idea progettuale, nel merito, si articola in tre strumenti integrati ovvero: il portale turistico online, moderno e multilingua, con itinerari, punti d’interesse, eventi e servizi; dei pannelli informativi, collocati nei principali luoghi del borgo, dotati di QR code per accedere ai contenuti digitali; e una «Carta dei Servizi», per facilitare l’orientamento dei turisti e valorizzare l’offerta locale. Grazie alla simbiosi – prosegue il primo cittadino – tra supporti digitali e materiali, l’esperienza dei visitatori sarà più articolata, personalizzata e coinvolgente durante la loro permanenza presso la nostra città. La collaborazione – conclude Fabrizio Fonte – con il tessuto imprenditoriale turistico presente nel territorio è, ovviamente, fondamentale per offrire una migliore accoglienza, che sia, altresì, in grado di attrarre sempre maggiori flussi turistici».