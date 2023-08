Un vero e proprio tributo all' ex premier e presidente del Milan

ROMA – Il nuovo Silvio Berlusconi debutta nel campionato di Eccellenza in Emilia Romagna. La bizzarra notizia durante la partita tra Virtus Castelfranco e Conticella. Per rinforzare il centrocampo e portare la propria squadra alla vittoria, l’allenatore decide di schierare in campo un diciassettenne alla prima esperienza con un nome decisamente particolare e difficile da non notare. All’anagrafe è iscritto come Silvio Berlusconi Boahene. Il nome è un palese riferimento e tributo voluto dal padre del giovane all’ex Presidente del Milan. La ‘Gazzetta di Modena’ ha raccontato tutti i dettagli sul centrocampista per la formazione modenese che è entrato in campo a partita in corso prendendo il posto di Enrico Raspadori, il fratello del più famoso Giacomo, giocatore del Napoli e della Nazionale.

Il nuovo Silvio Berlusconi: la storia della famiglia e la scelta del nome

La storia del ragazzo, famoso nella sua città, è diventata virale sul web. Tutti lo conoscono semplicemente come Silvio, anche se all’anagrafe il nome completo è Silvio Berlusconi. Il perché della scelta di questo nome risale al 2002. Il padre del diciassettenne, Anthony Boahene, si è trasferito in Italia dal Ghana assieme ai due figli maggiori. Nel 2005 è arrivata la nascita del nuovo Silvio Berlusconi. Al momento della registrazione all’anagrafe di Modena non ci sono stati dubbi sul nome da dargli. Il padre ha deciso il nome del figlio in segno di riconoscenza all’Ex Premier: “Volevo chiamarlo come un grande capo politico, di cui mi piaceva tutto e a cui devo il mio permesso di soggiorno”. Inoltre, in famiglia lo sport è una vera e propria passione e sono tutti grandissimi tifosi del Milan.

