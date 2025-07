Il padre di Riccardo Boni, morto in spiaggia, indagato per omicidio colposo

Per la procura l’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto

MONTALTO DI CASTRO (ROMA) – Il padre di Riccardo Boni, diciassettenne morto a Montalto di Castro, giovedì scorso, nella buca di sabbia che lui stesso aveva scavato, è indagato per omicidio colposo.

Si tratta di un’iniziativa preliminare da parte della Procura di Civitavecchia che, sulla scomparsa del ragazzo, ha aperto un fascicolo. Il reato contestato è omicidio colposo, accusa tutta da verificare ma che copre le eventuali omissioni che avrebbe potuto commettere il papà di Riccardo.

Il punto è che la vittima era minorenne e, in questo caso, la legge stabilisce che la responsabilità sia in capo ai genitori. Adesso saranno gli accertamenti delegati alle forze di polizia a fare chiarezza. Non è escluso che l’indagato chieda di essere ascoltato dai pm per chiarire fin d’ora la sua posizione.

