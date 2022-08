Il Palermo ad un passo dalla chiusura per Ales Mateju

Il terzino destro è attualmente svincolato, per lui l'ultima esperienza al Venezia

1' DI LETTURA

Il club rosanero prosegue nel percorso di completamento della squadra coadiuvando il lavoro del tecnico Eugenio Corini e del duo che opera nel mercato composto da Leandro Rinaudo e Luciano Zavagno. Gli ultimi arrivi, in ordine di tempo, hanno praticamente riguardato ogni ruolo in campo: Stulac, Di Mariano, Bettella e Segre sono i calciatori da poco arrivati nel capoluogo siciliano e che hanno arricchito la compagine guidata dall’allenatore di Bagnolo Mella.

Il lavoro del direttore sportivo del Palermo e dell’uomo mercato del City Football Group, però, non si ferma e continua ad andare avanti senza sosta. Secondo indiscrezioni raccolte da “Gianlucadimarzio.com”, infatti, la società di viale del Fante sarebbe in fase di chiusura per l’arrivo di Ales Mateju, calciatore già allenato da Corini al Brescia. Si parla dell’approdo in rosanero di un terzino destro classe 1996, svincolato, che ha vissuto la sua ultima esperienza calcistica al Venezia. Il calciatore dovrebbe sostenere le visite mediche tra mercoledì 24 e giovedì 25 agosto. Per l’ex Brescia bisogna limare solo gli ultimi dettagli, ma per lui sarebbe pronto un contratto di due anni con opzione per il terzo.