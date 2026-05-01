Il Palermo batte 3-2 il Catanzaro: Pohjanpalo segna il rigore decisivo

La vittoria di rimonta

PALERMO- Vittoria in rimonta allo stadio ‘Renzo Barbera’ per il Palermo che batte 3-2 il Catanzaro dopo essere passato due volte in svantaggio nella penultima giornata del campionato di Serie B.

Parte bene il Palermo

Il Palermo parte bene e dopo appena due minuti sfiora il vantaggio con Pohjanpalo, ma il gol al 3′ lo trova il Catanzaro: Pittarello approfitta di un retropassaggio sbagliato di Magnani e fa 0-1. Al 10′ i rosanero vanno vicini al pareggio: Gyasi calcia però addosso a Pigliacelli dopo un liscio di un giocatore avversario e il pallone viene mandato in corner. La squadra di Inzaghi trova l’1-1 al minuto 15 sugli sviluppi di una ripartenza: Johnsen riceve il pallone in corsa, entra in area e la mette col destro sul secondo palo.

Al 32′ la squadra di Aquilani trova il 2-1, ancora con Pittarello: cross dalla sinistra che scavalca la difesa e destro potente al volo che batte Joronen da distanza ravvicinata.

Secondo tempo all’arrembaggio

Nella ripresa i siciliani sono costretti a inseguire, ma il Catanzaro parte in attacco. Il 2-2 dei padroni di casa arriva al 54′: iniziativa di Johnsen dalla sinistra, salvataggio sulla linea dei calabresi e sfortunato autogol di Nuamah. Due minuti più tardi ospiti vicini al nuovo vantaggio: provvidenziale l’intervento di Bani che manda la palla in calcio d’angolo a porta sguarnita.

Si accende la partita e al 60′ la squadra di Inzaghi va vicinissima al gol due volte in una manciata di secondi: prima con Giovane e poi con Pohjanpalo ma il Catanzaro si salva. Al 78′ ripartenza del Palermo con Johnsen che entra in area e finisce giù ma per il direttore di gara è tutto regolare.

Il rigore decisivo

Pochi minuti più tardi tocco di mano di Frosinini in area, l’arbitro viene richiamato dal Var e assegna il calcio di rigore in favore dei rosanero. Dal dischetto va Pohjanpalo che non sbaglia e fa 3-2 all’86’. Con questa vittoria i siciliani salgono a 72 punti, mentre i calabresi restano fermi a 59 lunghezze: a una giornata dal termine della regular season entrambe le squadre hanno la matematica certezza di disputare i play off di Serie B rispettivamente da quarta e quinta in classifica.