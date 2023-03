Il Palermo C5 ci prova, ma sul finale il Mazara ottiene i 3 punti

Al "Tocha Stadium" vincono gli ospiti

PALERMO – Ultimi minuti, come sempre, fatali per il Palermo Calcio a5: la compagine rosanero, tra le mura amiche del “Tocha Stadium”, deve alzare bandiera bianca contro il Futsal Mazara, seconda forza del girone A di Serie C. Grande protagonista dell’incontro l’estremo difensore degli ospiti Sugamiele che blinda la sua porta e consente al Mazara di portare a casa la vittoria.

PRIMO TEMPO

Inizio in salita per il Palermo C5: il Mazara, infatti, dopo appena 4′, passa in vantaggio grazie alle rete di Joselillo. La squadra guidata dal tecnico Lo Piccolo, però, non si scompone e, sostenuta dal pubblico del “Tocha Stadium”, inizia a produrre gioco. I rosanero, dopo essersi ricompattati, alzano il proprio baricentro e attaccano con insistenza costringendo l’estremo difensore del Mazara Sugamiele a compiere gli straordinari. Nonostante il forcing del Palermo Calcio a5 il risultato non cambierà e si andrà all’intervallo sullo 0-1 in favore degli ospiti.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con un autentico assedio del Palermo C5: i primi 20′, infatti, sono letteralmente dominati dai padroni di casa. La squadra di Lo Piccolo sfiora il pareggio prima con Russo, quindi con Daricca e due volte con Tuzzolino .Il Palermo Calcio a5, però, non si scoraggia e finalmente riesce a ottenere il pareggio: al 22′ capitan Marretta recupera palla e, dopo una strepitosa progressione, serve un cioccolatino a Davì che ribadisce in rete. Al fotofinish, ecco arrivare la beffa: gli ospiti, da un’azione sulla carta innocua, riescono in maniera rocambolesca a trovare il definitivo vantaggio con Dopico. Risultato finale 1-2 per il Futsal Mazara.