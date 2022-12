Il Palermo C5 si illude, pesante sconfitta contro Alcamo

Doppio vantaggio iniziale nei primi minuti per i rosanero, poi è emersa la squadra di casa

Sembravano esserci tutte le premesse per assistere a un’impresa corsara dei rosanero vista la partenza fulminea del Palermo Calcio a5 con la doppietta di Tuzzolino dopo appena 8 minuti di gioco. I sogni di gloria, però, durano pochissimo visto l’incredibile blackout della compagine ospite: in pochi minuti, infatti, il Palermo C5 viene letteralmente strapazzato dallo Sporting Alcamo che, in rapida successione, troverà la via della rete per ben 4 volte (Parrino, doppietta di Hernandez e autogol di Sgarlata). La prima frazione di gioco si chiude con un netto 4-2 in favore dei padroni di casa.

La musica non cambia nella ripresa. Lo Piccolo, allenatore del Palermo Calcio a5, cerca di correre ai ripari optando per la tattica del 5° giocatore di movimento, ossia giocando senza portiere. Lo Sporting Alcamo approfitta della supremazia territoriale e dilaga siglando altri 3 gol con Emmolo, Hernandez e nuovamente con Parrino. Pochi minuti prima del triplice fischio sarà Russo a siglare il gol della bandiera per la compagine rosanero. Risultato finale 7-3 in favore dello Sporting Alcamo. Prossimo impegno in campionato del Palermo C5 il 7 gennaio 2023 sul campo del San Vito Lo Capo.