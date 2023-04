Il Palermo non vince, ma i play-off restano comunque vicini

Gli spareggi promozione distano soltanto due punti per i rosanero

PALERMO – La compagine guidata da Eugenio Corini non riesce più a vincere. Il pareggio contro il Benevento nell’ultimo turno di campionato ha evidenziato ancora una volta le difficoltà dei rosanero a ritrovare i tre punti. Soprattutto perché l’uno a uno della gara giocata al “Renzo Barbera” è arrivato contro l’attuale “fanalino di coda” della Serie B: i sanniti, infatti, erano e sono ancora adesso in piena crisi di risultati, nel tentativo di ottenere in extremis almeno un posto nei play-out per provare a giocarsi la salvezza nel campionato cadetto.

Il club di viale del Fante, nelle ultime undici gare di campionato, ha ottenuto il successo solo una volta (5-2 contro il Modena), portando a casa ben sette pareggi e tre sconfitte. Numeri non confortanti per sognare ancora di piazzarsi in zona play-off. E proprio il Benevento ha ottenuto soltanto una volta i tre punti allargando il campo alle ultime undici partite di campionato, così come il Palermo.

PRESSIONE E LUCIDITÀ

La sfida giocata davanti i 21.531 spettatori dell’impianto sportivo di viale del Fante ha fatto emergere le difficoltà della squadra allenata dal tecnico di Bagnolo Mella. Difficoltà riconducibili a un aspetto mentale che ha avuto delle ricadute sulla prestazione in campo. “Contro il Benevento un pizzico di lucidità è venuta meno, volevamo vincerla con fretta e abbiamo forzato alcune giocate – ha spiegato Corini a fine partita per commentare il pari contro il club campano -. Avevamo avuto un buon inizio e dovevamo consolidare quel vantaggio. Loro si giocavano il tutto per tutto e noi dovevamo essere bravi a consolidare il vantaggio ottenuto”.

La voglia e la pressione di ritornare a vincere, soprattutto giocando tra le mura amiche del “Barbera”, hanno avuto la meglio sulla qualità delle giocate secondo l’allenatore dei rosanero. Bisogna considerare, comunque, anche il gol annullato a Broh allo scadere del match per un tocco di mano di Segre prima che il centrocampista ex Parma facesse esplodere lo stadio con un boato di gioia. Elementi che si sommano al periodo non proprio fortunato per la compagine del capoluogo siciliano.

PALERMO PIAZZA AMBIZIOSA

Nonostante questo, quasi in maniera paradossale, il Palermo resta ancora attaccato al sogno di raggiungere gli spareggi per la promozione anche grazie ai risultati delle concorrenti. In una Serie B equilibrata, dove in ogni giornata non si può dare nulla per scontato, i rosanero distano soltanto due punti dall’ottavo posto in classifica attualmente occupato dalla Reggina.

La prima posizione utile per provare a giocarsi un posto per la promozione in massima serie, dunque, resta molto vicino nonostante il Palermo abbia vinto soltanto una volta nelle ultime undici giornate. I rosanero a questo punto possono ancora credere a un posto nei play-off, ma in vista delle ultime quattro gare di campionato l’imperativo deve essere la vittoria. Ritrovare quella lucidità di cui ha parlato Corini è necessario per provare a far sognare ancora una piazza ambiziosa come Palermo.