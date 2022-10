Il Palermo ritrova la vittoria, adesso serve continuità

Sono serviti quasi due mesi per vedere esultare di nuovo insieme i tifosi e la squadra rosanero

PALERMO – La vittoria mancava dal 9 settembre per il Palermo guidato dal tecnico Eugenio Corini. Sono serviti quasi due mesi per vedere esultare nuovamente i tifosi e la squadra rosanero, insieme. Brunori e Valente hanno regalato i tre punti alla squadra del capoluogo siciliano siglando le reti ai danni del Modena in occasione dell’undicesima giornata di Serie B. Allo stadio “Alberto Braglia”, infatti, il Palermo è tornato a vincere nella stagione attualmente in corso e, inoltre, ha anche ottenuto il primo trionfo in trasferta del campionato. Dal campo sono arrivati segnali importanti che adesso, però, hanno bisogno di continuità.

Il processo di consolidamento tanto ricercato dall’allenatore dei rosanero potrebbe partire proprio dalla vittoria contro i canarini. Una squadra compatta, meglio organizzata rispetto alle ultime uscite e con una sensazione di maggiore sicurezza sul terreno di gioco. Percezioni non scontate considerato il periodo non positivo vissuto dal club rosanero nelle ultime cinque gare prima della sfida in Emilia-Romagna. Fino a sabato 29 ottobre, infatti, il bilancio dei siciliani era di tre sconfitte e due pareggi, risultati che si sommavano a prestazioni negative viste in campo durante le ultime sfide giocate da Brunori e compagni. Tre punti importanti che arrivano, magari, al momento giusto e che possono dare una spinta ai rosanero per proseguire questo difficile campionato.

CONTINUITÀ

In graduatoria, il Palermo esce dalla zona retrocessione e si allontana anche dalla zona playout, seppur di una sola lunghezza. Quattordicesimo posto in classifica con un bottino di 12 punti per la compagine rosanero. È anche per questo motivo che la squadra allenata da mister Corini ha bisogno di proseguire su questo filone di gioco in vista delle prossime sfide. Una costanza di risultati e di prestazioni che possa permettere alla società di viale del Fante di andare avanti nella stagione consolidandosi anche in una zona più tranquilla della classifica. E la prima vittoria in trasferta del campionato può favorire questo processo di crescita con un obiettivo di stabilità.

“Questa vittoria ci voleva ma le cose si costruiscono anche nella difficoltà, quando si fa fatica a stare a galla bisogna avere fede e lavorare e questo l’abbiamo sempre fatto”, ha dichiarato Corini al termine della gara contro il Modena. Una riconciliazione anche con i tifosi rosanero dopo la bordata di fischi arrivata al termine dello 0-0 casalingo contro il Cittadella. “Questo è un premio per tutti i giocatori e per chi vuole bene al Palermo, mi va di dedicare un pensiero ai 2000 tifosi che ci hanno seguito oggi – prosegue Corini -. La strada è segnata, dobbiamo perseguirla e affrontare ogni partita perché come si sta vedendo è un campionato incredibilmente difficile per tutti. Ogni partita è una battaglia, dobbiamo farci trovare pronti e dare continuità alla vittoria di oggi”. Un messaggio chiaro, che adesso deve essere realizzato sul campo, con le ottime premesse della prestazione effettuata nella gara contro il Modena di Attilio Tesser.