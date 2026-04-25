Un pontefice torna sull'isola dei migranti

CITTÀ DEL VATICANO – Il Papa sabato 4 luglio visiterà Lampedusa. All’annuncio, diffuso dal Vaticano le scorse settimane, oggi si aggiunge il programma dettagliato della giornata.

Papa Leone a Lampedusa, il programma

Papa Leone lascerà il Vaticano alle 7:15 per partire in aereo da Roma Ciampino alle 7:45. L’arrivo a Lampedusa è previsto alle 9. Sono in agenda i seguenti momenti: sosta al cimitero, con omaggio floreale sulle tombe, sosta alla “Porta d’Europa”, sosta al Molo Favaloro con la benedizione della targa che intitola il Molo a Papa Francesco. Quindi Leone saluterà alcuni migranti.

La celebrazione della messa è prevista alle ore 10:30 e sul palco sarà esposta l’immagine della Madonna di Portosalvo. Al termine della messa il Papa saluterà le autorità, alcuni bambini ammalati, e i volontari.

Alle ore 12.30 è previsto il decollo da Lampedusa e alle ore 13.45 atterraggio a Ciampino, con il successivo rientro in Vaticano.

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