Il parapendio precipitato: in Rianimazione la donna ferita

Nell'incidente ha perso la vita il pilota Alessandro Melfa.

CATANIA. E’ ricoverata in prognosi riservata, nel reparto di Anestesia e rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania, la 49enne rimasta ferita nello schianto di ieri di un parapendio a Castelmola, nel Messinese.



Nell’incidente ha perso la vita il pilota, che era un suo amico, l’aiutante Alessandro Melfa, di 54 anni. La donna, entrata in codice rosso al pronto soccorso del Cannizzaro, dopo gli approfondimenti diagnostici al Trauma Center, è stata sottoposta dagli specialisti ortopedici a un intervento di stabilizzazione provvisoria con fissatore esterno per la frattura esposta al femore destro.

Ha riportato anche un grave trauma toracico e altre fratture vertebrali.