Il Pentagono lancia un sito con informazioni e foto sugli ufo

Il sito metterà a disposizione anche video e foto, oltre a rispondere alle domande più comuni sugli Ufo

1' DI LETTURA

NEW YORK – Il Pentagono lancia un nuovo sito per fornire al grande pubblico tutte le informazioni possibili desecretate sugli Ufo. Il sito metterà a disposizione anche video e foto, oltre a rispondere alle domande più comuni sugli Ufo. “Siamo impegnati alla trasparenza”, ha detto il Pentagono.

Se un dipendente del governo, anche ex, è venuto a contatto con un fenomeno che merita una segnalazione o approfondimento, potrà segnalare direttamente il caso alla AARO (All-domain Anomaly Resolution Office).

“ll Dipartimento della Difesa ha lanciato un sito web per fornire al pubblico informazioni sull’AARO e sui suoi sforzi per comprendere e risolvere i fenomeni anomali non identificati”, si legge nel comunicato di lancio. Sul nuovo sito anche una sezione di Faq (domande frequenti), link a rapporti ufficiali, trascrizioni, comunicati e altre informazioni come documenti e siti di tracciamento di aerei, palloni e satelliti.