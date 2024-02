Il pianista Remo Anzovino in concerto a Palermo

Nel 2012 ha dedicato un brano alla città

PALERMO – Il 20 (data già sold out) ed il 21 febbraio il teatro palermitano Agricantus ospita due date del tour dell’album “Don’t forget to fly” del compositore e pianista friulano Remo Anzovino, grande amico del teatro di via XX Settembre.

Anzovino: «Nella prima parte dei concerti suonerò la suite del disco, dando quasi la sensazione tattile di volare. Nella seconda suonerò i brani più importanti tratti dai miei dischi di studio e dalle colonne sonore cinematografiche»

Remo Anzovino è autore del brano “Quattrocanti” del 2012 dedicato a Palermo.