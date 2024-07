Il plauso dell’Anfp alla Polizia catanese per l’operazione “Ombra” 

Il Comune si costituirà parte civile al processo

ROMA – “Un plauso alle donne e agli uomini della questura di Catania, in particolare agli investigatori della Squadra mobile e dello Sco, per la brillante conclusione dell’operazione antimafia, denominata “cosa nostra etnea e il boss che agiva nell’ombra” che ha consentito di disarticolare il riassetto dei vertici del clan Santapaola-Ercolano, con l’arresto di 23 soggetti”. Così Enzo Letizia, segretario dell’Associazione nazionale funzionari di Polizia.

“La famiglia mafiosa – ha proseguito Letizia – ha mostrato di essere particolarmente violenta in diversi episodi in cui le condotte spregiudicate e brutali avevano lo scopo di elevare l’efficacia intimidatoria per portare a termine con profitto le azioni estorsive e di usura”.

“Delitti particolarmente insidiosi per la tenuta del sistema economico di quel territorio. Il risultato di oggi sottolinea l’importanza e l’efficacia dell’operazione di contrasto alla criminalità organizzata condotta dagli investigatori della Polizia di Stato”.

Il Comune di Catania si costituirà parte civile

L’Amministrazione comunale di Catania si complimenta con la magistratura e le forze dell’ordine per la complessa indagine da cui è scaturita l’operazione antimafia ‘Ombra’, annunciando che, secondo prassi, se gli arrestati saranno rinviati a giudizio, il Comune si costituirà parte civile nel processo chiedendo un risarcimento per i danni subiti dalla città a causa dei crimini commessi.