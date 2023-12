Il Ponte sullo Stretto, la Regione: "No all'aumento della quota"

La 'ribellione' di Palazzo d'Orleans

PALERMO- “Il governo regionale della Sicilia ha sempre espresso totale disponibilità verso la realizzazione del Ponte sullo Stretto, opera che considera strategica, e per questo la giunta si era impegnata a destinare un miliardo di euro di risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, dandone tempestiva comunicazione al ministro Salvini con una nota del 18 ottobre. La decisione governativa per cui la quota di compartecipazione della Regione Siciliana debba essere invece di 1,3 miliardi di euro non è mai stata condivisa dall’esecutivo regionale. L’auspicio della Presidenza della Regione è che il ministro Salvini si possa attivare per restituire le maggiori risorse sottratte alla Sicilia, necessarie per sostenere importanti investimenti per lo sviluppo dell’Isola”. La puntualizzazione, con una nota di Palazzo d’Orleans, giunge al culmine di roventi polemiche sull’argomento.

I soldi dei siciliani

La questione della compartecipazione era stata chiarita ieri. Il quarto emendamento annunciato dal governo nazionale sulla manovra ha rimodulato le somme stanziate per il Ponte sullo Stretto, vincolando una buona fetta dei fondi sviluppo e coesione (Fsc) destinati alla Sicilia. Soldi dei siciliani, dunque, destinati alla mega-opera per la mobilità. “Sul Ponte sullo Stretto, che ci sia una compartecipazione seppur minima di Sicilia e Calabria mi sembra più che ragionevole”, questo il commento di Matteo Salvini. Che però subisce uno stop dalla Regione: non sul principio, ma sulla entità del finanziamento.

Le reazioni

Prima ancora della nota della Regione, le reazioni non erano mancate. “La rapina, ai cittadini calabresi e siciliani, è compiuta. Sono loro, infatti, che pagheranno, a caro prezzo, il Ponte sullo Stretto voluto da Salvini con risorse che sarebbero dovute servire ad altro, per supportare cioè la crescita di due territori fra i più poveri d’Europa”, questa la posizione dei deputati calabresi del Movimento 5 stelle Orrico, Baldino, Scutellà e Tucci, l’eurodeputata Ferrara ed il consigliere regionale Tavernise.

Ternullo (FI): “Coperture alternative”

“Il Ponte sullo Stretto è da sempre una battaglia di Forza Italia: riteniamo sia una infrastruttura fondamentale non solo per la Sicilia ma per tutto il Paese. Proprio per questo, invitiamo il governo a individuare coperture alternative rispetto a quelle indicate nell’emendamento alla manovra, in cui si sottraggono risorse preziose alla Regione siciliana”, ecco al dichirazione della senatrice siciliana di Forza Italia, Daniela Ternullo.

Barbagallo (Pd): “Schifani si è incartato”

“Sul Ponte sullo Stretto il presidente della Regione, Renato Schifani, si è incartato. Ieri infatti il governo nazionale ha annunciato che gran parte delle risorse arriveranno dalle quote del Fondo di sviluppo e coesione destinate alla Sicilia e alla Calabria. Adesso Schifani dica ai siciliani quante e quali opere saranno sacrificate sull’altare di Salvini grazie a questo scippo perpetrato, a suo dire, in modo non concordato, ai danni della Sicilia”. Lo dice il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.

Calderone (FI): “Inaccettabile il carico della Sicilia”

“Ritengo inammissibile che venga posto a carico della Sicilia una ulteriore parte della somma necessaria per costruire il ponte sullo Stretto. Nella legge di bilancio, leggo, si intendono utilizzare una rilevantissima parte di fondi destinati alla Sicilia per altre opere, per il Ponte. Si parla di 1,7 miliardi. È inaccettabile”. Così Tommaso Calderone, deputato di Forza Italia e presidente della commissione bicamerale sull’insularità. E prosegue: “Si dovrebbe pensare, per principio costituzionale, a eliminare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità e invece si agisce al contrario, rendendo vano il grande lavoro che sta svolgendo il presidente della Regione Siciliana, senatore Schifani, con il quale concorderò per le vie brevi, una audizione in commissione per pianificare un intervento a difesa della Sicilia e dei siciliani”.