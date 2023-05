Il Ponte sullo Stretto? No, è il pontile di Mondello...

La cerimonia in pompa magna nella borgata distrutta.

Ma che ci facevano tutte quelle autorità a Mondello, visibilmente felicissime, con un nastro da tagliare? Un passante distratto avrebbe potuto pensare che la cerimonia in pompa magna riguardasse il mitologico Ponte di Messina. Sì, ma con la deviazione a Mondello? In effetti non era il Ponte, ma il pontile, per l’appunto di Mondello, restituito, con sommo gaudio, all’uso della popolazione balneabile e residenziale. Una buona cosa.

Nel dettaglio, grazie alla Regione, sono stati completati i lavori per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione della storica struttura. Tutto finanziato dall’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità su richiesta dell’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente. Un’opera da quattrocentomila euro. E ognuno ha espresso la propria legittima soddisfazione.

“Il potenziamento delle infrastrutture è tra le priorità di questo governo e la riqualificazione dello storico pontile di Mondello rientra tra le azioni concrete di rilancio della nostra bellissima località turistica. Un chiaro segnale di attenzione della amministrazione regionale intervenuta con gli assessorati infrastrutture e territorio e con il dipartimento regionale tecnico per restituire ai cittadini un’opera importante che offrirà una nuova immagine”, ha detto il governatore Renato Schifani.

Un passo in avanti per una borgata derelitta che non sa a quale santo (o sindaco, in alternativa) votarsi, per emergere dall’abisso di munnizza, marciapiede distrutti, allagamenti e fetori assortiti che compongono il suo biglietto da visita. Mondello è un incubo estivo per il caos malgovernato, per la sporcizia e per la mobilità. In inverno, diventa una maleodorante laguna, anche con le proverbiali quattro gocce. Annotiamo, dunque, con circospetta letizia, lo spiraglio del pontile, sperando che sia l’inizio di qualcosa. Ma ci chiediamo: fatte le debite proporzioni, come festeggeranno, se mai fosse inaugurato il Ponte sullo Stretto? (rp)