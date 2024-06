Il pony express della droga: cocaina, crack e marijuana a domicilio

È stato arrestato dai carabinieri a San Cocimo

CATANIA – Secondo i carabinieri, alla guida di uno scooter Honda SH nero consegnava cocaina, crack e marijuana ai suoi clienti. Una sorta di pony express della droga, che riforniva le persone del quartiere di San Cocimo, a due passi da via Vittorio Emanuele.

L’arresto è arrivato nell’ambito dei servizi svolti dall’Arma. È opera dei militari del Nucleo investigativo. Il 18enne è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per gli inquirenti, aveva messo su un mercato piuttosto florido.

Un servizio “comodo”

Era comodo anche per i clienti. Così i carabinieri sono entrati in azione. Lo hanno tenuto sotto controllo e poi hanno scoperto il suo nascondiglio. Era un’aiuola di via Cesare Cellini. La droga era qui. Lo hanno intercettato e perquisito proprio mentre andava qui. In tasca aveva delle monetine, in tutto 20 euro.

Nell’aiuola invece c’erano 20 dosi di crack, 23 dosi di cocaina e 36 involucri di marijuana, per il peso complessivo di 3 grammi di crack, 6 grammi di cocaina e 94 grammi di marijuana. Erano pronti per lo smercio. Il ragazzo è stato posto ai domiciliari, la droga e le monete sequestrati.