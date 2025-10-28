Il portiere dell’Inter Martinez investe e uccide con l’auto un anziano in carrozzina

Secondo una prima ricostruzione l'anziano avrebbe invaso la carreggiata per un malore

MILANO – Il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, ha investito in auto uccidendolo un anziano in carrozzina elettrica ad Appiano Gentile, nei pressi del quartier generale nerazzurro della Pinetina. La vittima aveva 81 anni. La notizia è stata riportata da Repubblica. L’incidente si è verificato intorno alle 9.30 di stamattina.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’ambulanza e i carabinieri. L’uomo è deceduto nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano potrebbe aver avuto un malore, invadendo la corsia che Martinez stava percorrendo in macchina. Il calciatore si è subito fermato a prestare i primi soccorsi.