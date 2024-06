I presenti lo hanno applaudito

PALERMO – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato per le elezioni europee 2024 nel seggio dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII-Piazzi in via Rutelli, a Palermo.

Il presidente ha stretto le mani agli scrutatori e al presidente del seggio e ha salutato le persone presenti nella scuola che lo hanno applaudito.