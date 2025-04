Il Capo dello Stato ha lasciato l'ospedale Santo Spirito

ROMA – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato dimesso dall’ospedale Santo Spirito ed è al Quirinale.

Il Capo dello Stato è stato ricoverato per due giorni per un intervento programmato per impiantare un pacemaker.

L’intervento è stato eseguito martedì sera alle 20 ed è perfettamente riuscito. Già ieri mattina Mattarella aveva iniziato la sua giornata con la consueta lettura dei quotidiani.