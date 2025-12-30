Il Questore di Caltanissetta: “Anno di risultati significativi”

Arresti, denunce e misure di prevenzione. Tutti i dati

CALTANISSETTA – La polizia di Caltanissetta nel 2025 ha eseguito 315 arresti, denunciato 1.388 persone, applicato 227 misure di prevenzione, sequestrato sostanze stupefacenti, armi ed esplosivi.

“Anche quello trascorso è stato un anno impegnativo in cui abbiamo portato avanti le attività istituzionali all’insegna del motto #EsserciSempre – ha dichiarato il Questore Pinuccia Albertina Agnello tracciando il bilancio di un atto di attività – abbiamo garantito un’alta percezione della sicurezza ai cittadini della provincia. Come di consueto siamo stati presenti in tante scuole per portare il concetto di legalità tra i giovani che sono il futuro della nostra società. Siamo intervenuti in diversi ambiti, rafforzando il controllo del territorio per la prevenzione dei reati in genere. I risultati ottenuti sono significativi e soddisfacenti.”

I provvedimenti

Nel 2025 il Questore ha adottato misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’emissione di 76 provvedimenti di avviso orale, 69 ammonimenti per stalking e codice rosso, 16 daspo, 10 dacur, 23 provvedimenti di foglio di via obbligatorio e inoltrato al locale Tribunale 33 proposte per l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, di cui 11 per codice rosso.

Per quanto attiene l’ordine e la sicurezza pubblica il Questore ha emesso 1.222 ordinanze per servizi di ordine e sicurezza pubblica, di cui 204 per eventi sportivi, e 15 per servizi di “Alto impatto”, con l’impiego di 4.867 poliziotti.

Sono stati controllati 230 esercizi commerciali, 32 istituti di vigilanza, 20 sale di videogiochi, denunciando 22 persone, elevando 106 illeciti amministrativi e sospendendo l’attività a 8 esercizi commerciali. Sono stati trattenuti nel Centro per rimpatriati 200 stranieri irregolari, 127 dei quali espulsi con accompagnamento alla frontiera e accompagnato 280 stranieri in altri centri del territorio nazionale.

Durantee 636 perquisizioni, sono stati sequestrati 20 chilogrammi tra hashish e marijuana, 1,8 chilogrammi di cocaina e 174 grammi di sostanze stupefacenti sintetiche. Per quanto attiene le armi, sono stati sequestrati 16 fucili, 8 pistole, 311 munizioni, 89 armi da punta e da taglio e 80 chilogrammi di esplosivi.