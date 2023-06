Il rapper palermitano Negrè pubblica il nuovo singolo “Figli della strada”

Il video è stato interamente girato nel capoluogo siciliano

PALERMO – Fuori ora, su tutti i digital store, “Figli della strada”, il nuovo singolo di Negrè (Federico Milazzo Agnello).

“Figli della strada”, singolo interamente scritto dallo stesso Negrè e prodotto da Janax (“PISTOLE NELLA GUCCI”, “Muovilo baby”) è un pezzo rap con un sound fresco e coinvolgente, sul quale si incastonano perfettamente le rime.

Si può definire quasi come un manifesto del cantautore, non solo musicale, caratterizzato da nuove sonorità e dal desiderio di presentarsi al pubblico come un performer completo. Giunto dopo un lungo periodo di sperimentazione e di preparazione, nel progetto di “figli della strada” emergono le intenzioni dell’autore di raccontare, tramite la sua musica, la vita di (più di) una generazione che si trova a fare i conti con una realtà in cui non si rispecchia e dalla quale vorrebbe evadere.

Federico Milazzo Agnello, Negré è un rapper palermitano classe ’97. Inizia ad interessarsi presto alla musica, tanto che già a 13 anni si diletta con i primi freestyle e a 16 anni inizia a scrivere le prime rime, sempre con lo stesso spirito e la stessa voglia che da sempre lo contraddistinguono.

Ascoltalo subito su tutti i digital store, segui il link per ascoltare il brano e guardare il video: https://link.agarinto.it/negr3