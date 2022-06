Il settore paralimpico del TeLiMar tra Molfetta e Torino

Settimana di impegni su un doppio fronte

Sarà una settimana di impegni su un doppio fronte per il Settore Paralimpico multidisciplina del TeLiMar, che schiererà i suoi atleti a Molfetta per i Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera il 4 e 5 giugno e a Torino per i Giochi Estivi Special Olympics dal 4 al 9 giugno.



In Puglia, accompagnati dai tecnici Gaspare Ganci e Ada Cipolla, coadiuvati dagli assistenti Lorenzo Di Marzo e Benedetto Talluto, che saranno a Molfetta nella doppia veste di genitori e assistenti Fisdir, a gareggiare saranno Chiara Siracusa, Matteo Richiusa, Salvatore Leone (che parteciperanno alla gara sugli 800 mt e sui 1500 mt di marcia), Filippo Talluto nel triathlon (che comprende getto del peso, corsa sui 100 mt e salto in lungo) e Giuseppe Di Marzo sui 200 mt e 400 mt piani. Insieme, poi, Leone, Richiusa, Talluto e Di Marzo gareggeranno nella staffetta 4×100 mt piani.



Sul Po, invece, in occasione della XXXVII edizione dei Giochi Estivi Special Olympics, per il Club dell’Addaura gereggeranno nel doppio e nel quattro Alessandro Aiello, Riccardo Venturella, Valeria Galioto, Nicolò Fiorentino, Andrea Santoro, Fabio Leto e Luca Mammana, che ha dovuto rinunciare alle gare di Molfetta, guidati dagli allenatori Ionut Brinza e Yunieldis Martinez Sourt. Domenica mattina sono previste le gare preliminari e le qualificazioni per le finali di lunedì. Domenica sera, invece, grande festa per la cerimonia di apertura allo Stadio Grande Torino.



Per chiudere in bellezza queste giornate all’insegna degli obiettivi sportivi oltre che umani, il 9 giugno Giuseppe Di Marzo sarà a Roma in occasione del Golden Gala Pietro Mennea 2022 organizzato dalla Fidal. Di Marzo gareggerà nella specialità dei 100 m piani maschile insieme ad altri 8 atleti paralimpici provenienti da tutta Italia.