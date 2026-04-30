Il Sim incontra i carabinieri del Radiomobile: “Spina dorsale dell’Arma”

"Serve un adeguato riconoscimento istituzionale"

La segreteria Provinciale del SIM (Sindacato Italiano Militari) carabinieri di Palermo in visita istituzionale al Nucleo radiomobile del Comando provinciale di Palermo.

La delegazione, composta dai consiglieri regionali Franco Sortino, Giuseppe Ciappa e Charlene Gioia è stata accolta dal Comandante del reparto, il tenente Colonnello Luca Morrone.

L’incontro si inserisce in un percorso di costante ascolto e monitoraggio per tutelare il benessere e l’efficacia operativa del personale. Il Nucleo Radiomobile rappresenta, di fatto, la “spina dorsale” del Comando provinciale di Palermo: donne e uomini quotidianamente impegnati nel pronto intervento su un territorio complesso come quello della quinta città d’Italia.

“È stata una visita proficua che ci ha permesso di mantenere un contatto diretto con i colleghi impiegati in un contesto operativo di altissimo profilo, dove la prossimità al cittadino e la tempestività dell’intervento sono requisiti fondamentali” – dichiara la segreteria provinciale del SIM. Il Radiomobile opera in un contesto di costante esposizione al rischio. La nostra attenzione è rivolta in primis al benessere del personale: siamo profondamente consapevoli che la serenità del carabiniere – intesa come condizione psicofisica, dotazioni adeguate e tutele certe – sia il presupposto indispensabile per svolgere con efficacia quel compito che ogni militare ha scelto di intraprendere con spirito di servizio. Non può esserci un’operatività eccellente senza una reale tutela di chi, traducendo quotidianamente il giuramento di fedeltà in una risposta concreta, garantisce la sicurezza della città”.

“In tale ottica, riteniamo imprescindibile che un impegno così gravoso, che espone quotidianamente a rischi tangibili, trovi anche una forma di adeguato riconoscimento istituzionale. Valorizzare l’attività del Nucleo Radiomobile – si legge in una nota – non significa solo garantire tutele strutturali, ma anche promuovere una cultura della meritocrazia che, attraverso il sollecito ricorso a idonee ricompense, sappia dare la giusta gratificazione e il meritato spessore professionale all’operato di chi, ogni giorno, affronta il servizio in prima linea con dedizione e coraggio.

Il sindacato ribadisce il proprio impegno costante nel farsi portavoce delle istanze dei colleghi.