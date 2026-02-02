Il sindaco di Furci Siculo: “Subito ripascimento spiagge dopo il ciclone

Il primo cittadino ha chiesto alla Regione di prelevare sabbia dall'alveo del torrente Savoca

FURCI SICULO (MESSINA) – Matteo Francilia, sindaco di Furci Siculo, ha chiesto alla Regione di poter procedere immediatamente al ripascimento della spiaggia, dopo i gravi danni provocati dal ciclone Harry .

“La terra prelevata dai torrenti darebbe una mano alle nostre comunità, tutelandole dal rischio esondazione considerato il fatto che l’alveo è decisamente più alto dei centri abitati”. Il torrente dal quale prelevare sedimenti sabbiosi è il Savoca”.

Francilla nel pomeriggio ha inviato una nota al presidente della Regione siciliana, all’assessorato Territorio e ambiente, all’Autorità di bacino, al dipartimento di Protezione civile formalizzando la richiesta “in emergenza”, per garantire l’incolumità della popolazione e mettere in sicurezza le abitazioni nei tratti di lungomare in cui non vi sono strutture per contenere le mareggiate.