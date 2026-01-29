Il sindaco di Gela: “I nostri territori disponibili per la nuova Niscemi”

La proposta del primo cittadino: "Si tratta di aree libere e utilizzabili"

PALERMO – “La ricostruzione dei quartieri franati a Niscemi (Caltanissetta) potrebbe iniziare dalle aree, lungo la Piana di Gela, attualmente in territorio gelese. Siamo pronti a cederle al Comune di Niscemi”. Lo dice il sindaco di Gela Terenziano Di Stefano che rilancia la proposta fatta nel corso di una riunione operativa in Municipio, a Niscemi.

“Aree libere tra i due territori”

“La procedura può partire dai due consigli comunali, che dovranno deliberare e poi trasmettere tutto alla Regione – afferma Di Stefano – Le aree sono libere e utilizzabili, a ridosso tra Gela e Niscemi, ma attualmente in territorio gelese”. Dovrà essere perimetrata la fascia interessata, lungo la Piana di Gela, area fortemente interessata dalla produzione agricola.

Il sindaco di Niscemi: “Valuteremo”

“Ringrazio il sindaco di Gela Di Stefano. Le due comunità dimostrano di essere unite da rapporti fraterni – dice il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti – quello della ricostruzione è un tema che dovremo affrontare. Valuteremo la proposta arrivata dal sindaco di Gela. Stiamo dando priorità alla messa in sicurezza delle aree franate e soprattutto dei cittadini. La proposta sarà certamente sottoposta a un vaglio attento”.

Il Comune di Gela è pronto a rinunciare ad aree di propria pertinenza pur di sostenere la ricostruzione niscemese. “Vogliamo fare la nostra parte – conclude Di Stefano – per far sì che venga mantenuta la piena identità di Niscemi”.