Il sindaco Lagalla e la giunta visitano la palestra della scuola Falcone

"Lo sport come strumento di formazione, crescita e inclusione"

PALERMO – Il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore allo Sport Alessandro Anello, l’assessora alla Legalità Brigida Alaimo e l’assessore alle Politiche giovanili Fabrizio Ferrandelli, oggi, nell’ambito delle attività delle palestre scolastiche promosse dal Comune di Palermo, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, hanno fatto visita alla palestra della scuola Falcone, nel quartiere Zen.

Nella struttura, dallo scorso 8 gennaio, sono iniziate le attività sportive multidisciplinari e totalmente gratuite, rivolte agli studenti dell’istituto e ai ragazzi del quartiere. Le attività sono coordinate dall’associazione sportiva “Boxe Team Tranchina”, che, a seguito della partecipazione all’avviso pubblico per l’uso delle palestre scolastiche, ha sottoscritto una convenzione con il Comune e svolge gli allenamenti ogni martedì e giovedì pomeriggio.

Lagalla: “Qui per sottolineare il valore sociale dell’iniziativa”

“Oggi siamo qui allo Zen – dichiara il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – per sottolineare il valore non solo sportivo ma anche sociale di questa iniziativa, che riguarda questo quartiere così come il resto della città. L’apertura delle palestre scolastiche è stata una delle prime azioni fortemente volute da questa amministrazione, con l’obiettivo di tenere le scuole e le loro strutture aperte il più possibile, anche oltre l’orario scolastico”.

“Siamo consapevoli che lo sport rappresenti uno strumento fondamentale di formazione, crescita e inclusione, ma anche un presidio educativo capace di tenere i giovani lontani dalla strada. L’amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel promuovere lo sport come leva educativa e sociale, rafforzando la presenza delle istituzioni nei quartieri e offrendo ai giovani opportunità sane e accessibili di crescita e aggregazione».

Nel territorio cittadino sono attualmente 52 le convenzioni sottoscritte per l’utilizzo delle palestre degli istituti scolastici in orario extrascolastico.

Anello: “Numeri in aumento, dimostrano che l’iniziativa funziona”

“Rispetto all’avvio di questo progetto – afferma l’assessore allo Sport, Alessandro Anello – possiamo dire che i numeri sono notevolmente aumentati, sia per quanto riguarda il numero delle palestre messe a disposizione, sia per il numero delle convenzioni sottoscritte. È un risultato che dimostra come la sinergia tra Comune, scuole e associazioni sportive stia funzionando e come lo sport possa diventare uno strumento concreto di inclusione sociale e di presidio positivo dei territori”.

Alaimo: “Iniziative del genere dimostrano quanto di positivo c’è nel quartiere”

“La narrazione che generalmente viene fatta dello Zen – dichiara l’assessora Alaimo – necessita di un evidente cambio di paradigma, grazie ad attività come queste, di inclusione, riscatto e partecipazione che raccontano tutto quello che c’è di positivo in un quartiere troppo spesso stigmatizzato per ogni genere di malaffare, marginalità e deprivazione. In un simile contesto, luoghi come la parrocchia o la palestra diventano un avamposto di fiducia e ottimismo per il futuro di questi ragazzi”.

Ferrandelli: “Risposta concreta ai bisogni educativi e sociali”

“Queste attività – aggiunge l’assessore alle Politiche giovanili, Fabrizio Ferrandelli – rappresentano una risposta concreta ai bisogni educativi e sociali dei giovani, soprattutto nei quartieri più complessi della città. Aprire le palestre scolastiche significa restituire spazi di comunità, offrire alternative sane e costruire percorsi di crescita fondati su regole, rispetto e condivisione. Lo sport diventa così un linguaggio universale capace di creare legami, rafforzare il senso di appartenenza e prevenire fenomeni di marginalità. È questa la direzione su cui l’amministrazione intende continuare a investire, mettendo al centro i giovani e il loro futuro”.