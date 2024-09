L'appello: serve una adozione urgente

PALERMO- Il cane Tommy si lascia morire. Il suo amico umano sta diventando cieco, non può più accudirlo: una tragedia per un ragazzo sfortunato e per il suo fedele compagno a quattro zampe. Hanno diviso tutto, prima di una necessaria separazione. Succede a Palermo.

Adesso, Tommy, ospite di un box in una pensione non mangia più da giorni, resta accucciato in un angolo, disorientato e smarrito, ed è molto deperito. I volontari che l’assistono lanciano un appello: “Qualcuno lo adotti e se ne prenda cura, altrimenti il destino sarà segnato”.

La storia di due inseparabili

La storia di due amici inseparabili la racconta Marzia Lombardo, nella pagina dell’associazione animalista ‘I canuzzi di Marzia e Maria’.

“Chi ci segue da anni – scrive Marzia – sono sicura che si ricorderà di loro, Antonino e Tommy, che, negli anni passati, abbiamo aiutato quando vivevano in un alloggio momentaneo grazie al buon cuore di un uomo meraviglioso, che in una notte di pioggia di un Capodanno di tanti anni fa, vedendoli inzuppati a un semaforo, decise di mettergli a disposizione un locale adiacente la sua attività per dargli quantomeno un riparo”.

Il sostegno si è trasformato in una casa in affitto, nelle pratiche per il reddito di cittadinanza, poi revocato, in una vicinanza affettuosa che questo ‘angelo custode’ – assolutamente restio alla visibilità – ha garantito nel corso degli anni.

La malattia e l’appello

Purtroppo, quel ragazzo sfortunato si è ammalato e sta perdendo la vista progressivamente: dovrà essere assistito e curato – sempre grazie a quel palermitano dal cuore immenso – per tutta la sua vita. Non potrà più accudire Tommy. La separazione è una tragedia nella tragedia. Alla cecità di uno degli inseparabili si aggiunge il colpo affettivo subito dall’altro. Che si sta lasciando morire.

L’appello di Marzia è accorato: “Aiutateci a non farlo morire in un box! Fatelo per Tommy. Fatelo per rendere felice Antonino che ha il cuore a pezzi. Chiunque abbia voglia di compiere un immenso gesto d Amore adottandolo , ci contatti tramite messaggio in posta privata sulla pagina I Canuzzi di Marzia e Maria Onlus”.