Il ‘Team Vannacci’: “In Sicilia cresce l’attenzione per l’iniziativa”

Il comunicato stampa

“Il Team Vannacci – Vespri Siciliani comunica che in Sicilia si registra una attenzione crescente e un diffuso interessamento nei confronti dell’iniziativa politica promossa da Roberto Vannacci, capace di catalizzare il dibattito pubblico e di stimolare un confronto ampio in diversi ambiti della società civile e produttiva”. Così si legge in una nota giunta alla mail di redazione.

“È in corso un’articolata fase di incontri, ascolto e dialogo con associazioni di volontariato, associazioni civiche e di cittadini, realtà impegnate nella tutela dell’ambiente, oltre che con professionisti, medici, imprenditori e rappresentanti del mondo produttivo siciliano. Da tali interlocuzioni emerge una attenzione concreta e un interesse significativo verso i contenuti, l’impostazione e le prospettive dell’iniziativa”.

“In questo contesto – si legge ancora -, sono in corso valutazioni politiche in vista delle prossime elezioni regionali, comprese ipotesi organizzative e programmatiche finalizzate a strutturare una proposta capace di intercettare il fermento civico e l’interesse che stanno emergendo in diverse aree della Sicilia”.