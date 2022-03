Il TeLiMar a Genova per le Final Eight di Coppa Italia

Coach Baldineti: "Troviamo lo Sporting Quinto in ottima forma"

Archiviata la storica vittoria nella gara 1 della finale di LEN Euro Cup contro gli spagnoli del Sabadell, il TeLiMar ha resettato la mente in vista delle Final Eight di Coppa Italia. Appuntamento domani, venerdì 11 marzo alle ore 21.15 alle Piscine di Albaro (GE) per i quarti di finale, con il Club dell’Addaura che dovrà vedersela con i grintosi padroni di casa dello Sporting Quinto.



Obiettivo della società del Presidente Giliberti è riuscire a superare lo scoglio del quarto di finale per tentare di confermare il risultato della scorsa stagione, con il terzo posto conquistato nella Final Four disputata alla Piscina Olimpica Comunale di Palermo. Prima medaglia assoluta dalla nascita del Club nel 1988, che ha come ostacolo da superare lo Sporting Club Quinto del Presidente Giorgi: “Partita col Quinto è molto importante per la nostra stagione – dice l’allenatore Gu Baldineti –. Affrontiamo una squadra che sta dominando il girone salvezza, ma potrebbe stare benissimo anche in quello per lo scudetto. Inoltre – aggiunge –, i biancorossi vengono da quattro vittorie e un pareggio ottenuti nelle ultime cinque partite giocate. Quindi, li troviamo in un ottimo stato di forma. Sarà una sfida impegnativa, anche perché giochiamo in casa loro, di sera – sottolinea –. Siamo consapevoli che sarà difficile, ma se giochiamo come abbiamo fatto nell’ultimo periodo, possiamo portare a casa il risultato. Dipenderà da diversi fattori, ma siamo pronti”. Il terzo posto in Coppa Italia e la qualificazione per le coppe europee per la prossima stagione erano gli obiettivi di inizio anno. A cui si è aggiunto in corsa il sogno della LEN Euro Cup. Per restare concentrati su tre fronti, per il tecnico ligure il TeLiMar dovrà “proseguire la preparazione dal punto di vista fisico, mentale e tattico, ma, soprattutto, i ragazzi dovranno restare uniti e sempre in partita per tutti i match che ci separano dal traguardo. Non dovremo farci mai condizionare dal contesto”.



Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: “Stagione straordinaria, questa, per noi, in cui abbiamo meritatamente conquistato la Finale in LEN Euro Cup, il Girone Scudetto nel Campionato di A1 e questa Final Eight di Coppa Italia. Domani ci troveremo di fronte i forti genovesi del Quinto dell’amico Presidente Giorgio Giorgi, cui faccio i miei complimenti per l’attenzione che sta ponendo nell’organizzazione di questo importante evento sportivo. Sarà una bella battaglia, cui arriviamo concentratissimi, ben sapendo che un passo falso comporterebbe per noi l’immediata uscita di scena con un fulmineo e doloroso rientro a casa. Abbiamo lavorato bene, ormai rientrati stabilmente nella nostra amata piscina. Dobbiamo riuscire ora a capitalizzare questo nostro lavoro”.

Il roster del TeLiMar: 1. Nicosia, 2. Del Basso, 3. Turchini, 4. Di Patti, 5. Occhione, 6. Vlahovic, 7. Giliberti, 8. Marziali, 9. Fabiano, 10. Irving, 11. Lo Dico

IL PROGRAMMA

Di seguito, il programma delle Finale Eight di Coppa Italia alle Piscine di Albaro (Genova):



1^ Giornata – venerdì 11 marzo 2022

15:15 – Quarto di Finale 2 – PRO RECCO N e PN vs PALLANUOTO TRIESTE (diretta su Waterpolo Channel)

17:15 – Quarto di Finale 3 – R.N. SAVONA vs ANZIO WATERPOLIS (diretta su Waterpolo Channel)

19:15 – Quarto di Finale 1 – AN BRESCIA vs C.C. ORTIGIA (diretta su Rai Sport+ HD e streaming su www.raisport.rai.it)

21:15 – Quarto di Finale 4 – TELIMAR vs IREN GENOVA QUINTO (diretta su Waterpolo Channel)



2^ Giornata – sabato 12 marzo 2022

17:00 – Semifinale 2 – Vincente Quarto 2 vs Vincente Quarto 3 (diretta streaming su www.raisport.rai.it e in differita alle 00:30 su Rai Sport + HD)

19:00 – Semifinale 1 – Vincente Quarto 1 vs Vincente Quarto 4 (diretta streaming su www.raisport.rai.it e in differita a seguire su Rai Sport + HD)



3^ Giornata – domenica 13 marzo 2022

14:00 – Finale 3°/4° posto – Perdente Semifinale 1 vs Perdente Semifinale 2 (diretta su Waterpolo Channel)

16:15 – Finale 1°/2° posto – Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2 (diretta su Rai Sport + HD e in diretta streaming su www.raisport.rai.it)