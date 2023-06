Il TeLiMar è campione italiano con Gaetani Liseo

L’atleta siciliano protagonista nel Quattro senza Senior

2' DI LETTURA

La Canottieri TeLiMar ottiene una vittoria e un secondo posto con Emanuele Gaetani Liseo ai Campionati italiani Senior, U19, e Pesi leggeri di Gavirate, nel Varesotto.



L’atleta di punta del Club dell’Addaura, tesserato con la Marina Militare, vince il titolo nel Quattro senza Senior con Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola e Giovanni Abagnale.



Il “mastino di Piana degli Albanesi”, sceso in acqua anche con l’ammiraglia, ottiene un ottimo Argento nella finale A tra i Senior con Vincenzo Abbagnale, Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Davide Verità, Raffaele Giulivo, Cesare Gabbia e al timone Alessandra Faella.



Ottima finale A conquistata, invece, da Alessandro Durante, che nel Singolo Pesi leggeri maschile si piazza all’ottavo posto.

PROTAGONISTI ANCHE I GIOVANI

Tornano a Palermo con un bagaglio di esperienza importante i giovani guidati dal direttore tecnico Marco Costantini, con la semifinale disputata dal Quattro di coppia U19 maschile di Nicolò Caltabellotta, Giorgio Guccione, Andrea Schillaci e Marco Vallone e le batterie di qualificazione del Singolo U19 di Luca Molina e del Doppio U19 maschile di Dario Bellanca e Manfredi Lo Piparo.



“Abbiamo iniziato a cogliere i frutti del nostro lavoro – spiega Costantini – con un gruppo di giovani che per la maggior parte erano al primo anno tra gli juniores. Adesso e fino all’inizio della prossima stagione agonistica, dobbiamo spingere con una super-preparazione, che speriamo possa portare a risultati in termini di vittorie e, soprattutto, di convocazioni in Nazionale in ottica 2024”.



Intanto, Emanuele Gaetani Liseo resta a Varese per continuare la preparazione con il gruppo Olimpico, in vista della tappa di Coppa del Mondo. Per Alessandro Durante, invece, si sta valutando la possibilità di iniziare la preparazione con Giovanni Ficarra, del Circolo Canottieri Peloro. L’obiettivo è la selezione per i Campionati del Mondo di metà agosto.