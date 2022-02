Il TeLiMar in trasferta a Trieste nella prima giornata del Round Scudetto

Coach Baldineti: "Andremo a giocarci la partita"

PALERMO – Al via domani, sabato 19 febbraio, la seconda fase del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di Serie A1, con il TeLiMar Palermo che sarà impegnato a Trieste nella prima giornata del Round Scudetto. Fischio d’inizio alle ore 16,45 alla Bianchi del Polo Natatorio del capoluogo friulano sotto la direzione degli arbitri Castagnola e Colombo. La partita verrà trasmessa in diretta streaming sul canale Vimeo della Pallanuoto Trieste.



Il Club dell’Addaura, che ha chiuso il girone di andata al quarto posto, dietro a Pro Recco, AN Brescia e ad un solo punto proprio dagli alabardati, si giocherà in queste sei partite secche della nuova formula le posizioni che contano in classifica, con l’obiettivo finale di conquistare l’accesso alle coppe europee anche per la prossima stagione. Hanno voglia di tornare a giocare i ragazzi allenati da Gu Baldineti, che in questo inizio del 2022 sono scesi in vasca solo due volte, nel recupero del derby con la Nuoto Catania per il Campionato e con il Circolo Canottieri Ortigia nel ritorno della semifinale di LEN Euro Cup.

COACH BALDINETI

Due squadre che si conoscono molto bene, quelle dei Presidenti Giliberti e Samer, che si sono incontrate ufficialmente ad ottobre a Palermo (8-8 il risultato al termine di una partita in cui come sempre nessuna delle due compagini ha mai mollato la presa, n.d.r.), ma che hanno completato insieme la preparazione pre-stagionale con una serie di partitelle organizzate dai palermitani alla Piscina Olimpica Comunale di viale del Fante, cosa che era già successa nel 2020: “Il Trieste è una squadra molto forte e molto fisica – sottolinea Baldineti –, che può contare su un’ampia rosa di giocatori esperti e di giovani di talento. Basti pensare al portiere Oliva, ai tre croati tra cui spicca il campione Olimpico Buljubasic, ma hanno anche acquistato dal Quinto quello che ritengo uno dei migliori attaccanti al mondo, il giapponese Inaba, che non abbiamo visto all’andata qui a Palermo. Inoltre, hanno tre giocatori importantissimi come Petronio, Razzi e Bini che hanno un’esperienza più che decennale in A1 e, dall’altro lato, giovani come Mezzarobba e Mladossich che già fanno parte della Nazionale. Insomma – conclude il tecnico ligure –, il Trieste è una squadra completa in tutti i reparti, una squadra che può far male. Noi andremo a giocarci la partita con grande attenzione, ma con l’obiettivo di vincere. Questo è sicuro”.

IL PRESIDENTE GILIBERTI

Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: “Siamo orgogliosi e soddisfatti che il nostro lavoro abbia sinora pagato. Un nuovo impegnativo programma di qualità, basato su una grande organizzazione sportiva e tecnica, iniziato a fine agosto 2020, ci ha portato a questo punto di stagione ad essere nelle fasi che contano delle tre competizioni in cui siamo impegnati: nel Girone Scudetto del Campionato di Serie A1, nella Final Eight di Coppa Italia e addirittura nella finalissima di LEN Euro Cup. Avremmo preferito una ripresa di Campionato un po’ più soft, magari in casa, avendo giocato l’ultima del girone di andata in trasferta e avendo avuto i primi due mesi del girone di andata veramente pesanti, ma purtroppo ancora una volta i sorteggi non ci sono stati favorevoli, essendo uscita come prima giornata la difficilissima – anche dal punto di vista organizzativo – trasferta di Trieste. Uno scontro diretto, che varrà molto per la classifica di fine stagione. Il Trieste è un club davvero ben organizzato, con una Dirigenza di qualità molto dinamica (il Presidente Enrico Samer, il DS Andrea Brazzatti ed il TM Sandro Maizan, n.d.r.), con la quale abbiamo il piacere di collaborare da diversi anni, un tecnico attento e competente, Daniele Bettini, ed una rosa di primissima fascia con un mix di giocatori qualitativamente davvero eccellenti. Sarà, come sempre negli ultimi anni, una bella battaglia, che cercheremo di onorare al meglio per cercare di portare avanti con grande ardore questo nostro ambizioso programma. Eccellente la coppia arbitrale designata dal GUG per regolare questo importante scontro diretto”.



LE FORMAZIONI



Pallanuoto Trieste: 1. Oliva, 2. Podgornik, 3. Petronio, 4. Buljubasic, 5. Vrlic, 6. Rigoni, 7. Bego, 8. Mezzarobba, 9. Razzi, 10. Inaba, 11. Bini, 12. Mladossich, 13. Seppi – Allenatore: Daniele Bettini.

TeLiMar: 1. Nicosia, 2. Del Basso, 3. Turchini, 4. Di Patti, 5. Occhione, 6. Vlahovic, 7. Giliberti, 8. Marziali, 9. Lo Cascio, 10. Irving, 11. Lo Dico, 12. Basic, 13. De Totero – Allenatore: Marco Gu Baldineti.

Arbitri: Luca Castagnola, di Roma, e Raffaele Colombo, di Maslianico (CO) – Delegato: Michele Ingannamorte.