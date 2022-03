Il TeLiMar lotta, ma vincono i Campioni della Pro Recco per 8-13

"I nostri tifosi ci danno una grossa mano e so che lo faranno anche quelli che ci accompagneranno a Sabadell sabato prossimo"

PALERMO – Ottima prova di carattere per il TeLiMar alla Piscina Olimpica Comunale di Palermo, nella quarta giornata della Poule Scudetto del Campionato di Pallanuoto Maschile di Serie A1. Il Club dell’Addaura resta incollato alla Pro Recco, con grande coesione di squadra e mostrando sia in difesa che in attacco di che cosa è capace. Poi, però, i Campioni d’Europa in carica allungano quel tanto che basta a chiudere il match sull’8-13. Quello di oggi, spinti anche dal proprio pubblico sugli spalti, era un test fondamentale sul piano mentale per gli uomini allenati da Gu Baldineti, in vista della sfida di Sabadell di sabato 26 marzo, che scriverà la storia del Club palermitano nato 34 anni fa.

LA CRONACA

Primo tempo di studio per entrambe le formazioni, che prendono le misure e si affidano alle proprie difese, guidate rispettivamente da Nicosia e Negri, per tenere bloccato il risultato. Passano in vantaggio gli ospiti con Hallock in superiorità quando mancano 3’17 al termine della prima frazione di gioco, ma il capitano Lo Cascio con un guizzo riesce a liberarsi della doppia marcatura e firma l’1-1. Gli uomini di Sukno riescono a segnare nuovamente su uomo in più, questa volta con Di Fulvio, ma i padroni di casa con Marziali conquistano un rigore per fallo di Presciutti e lo trasformano con Irving per il 2-2 a 1” dalla sirena.

Il secondo tempo si apre con la rete di Echenique, a cui risponde immediatamente Irving per il 3-3. Il Recco, però, sfrutta una doppia superiorità numerica per portarsi nuovamente in vantaggio con Figlioli. È ancora il Capitano palermitano a trascinare i suoi, segnando su uomo in più il goal del 4-4. Per la prima volta i liguri si portano sul +3 con Ivovic in più e con Di Fulvio e Cannella a uomini pari, ma il TeLiMar resta concentrato e con Occhione accorcia le distanze.

Pressing alto del Recco, che impedisce le rapide ripartenze dei palermitani, allunga con Aicardi sul 5-8 e poi con Cannella in ripartenza dopo un’ingenuità in attacco da parte dei padroni di casa per il 5-9. Irving, però, accorcia su uomo in più.

L’ultimo quarto di gioco vede il Recco portarsi sul 6-11 con una doppietta di Younger, con i liguri che riescono ad arginare i tentativi del TeLiMar con una difesa sempre ben piazzata e trasformano un tiro dai cinque metri per fallo di Basic con Figlioli per il 6-12. Il Club dell’Addaura, però, non molla e accorcia sull’8-12 con Del Basso in superiorità e con Marziali che in ripartenza a uomini pari è bravo a rubare il tempo alla difesa Campione d’Europa in carica. Non c’è tempo, tuttavia, per provare una rimonta e Aicardi su uomo in più a 28” dalla fine fissa il risultato sull’8-13.



«Partita difficile contro una rosa di giocatori fortissimi – sottolinea il capitano, Francesco Paolo Lo Cascio –. Per noi era importante giocarla bene, provarci. Ci siamo riusciti fino ad un certo punto, ma usciamo a testa alta, consapevoli di essere una squadra che se gioca coesa e unita può dare fastidio anche ai Campioni d’Europa. Quelle che ci aspettano sono tre finali, a cominciare da quella di sabato in LEN Euro Cup, per proseguire con le ultime due del Campionato contro Ortigia e Savona prima dei play-off. Rivedere il pubblico è un’emozione incredibile. I nostri tifosi ci danno una grossa mano e so che lo faranno anche quelli che ci accompagneranno a Sabadell sabato prossimo. Noi, dal canto nostro, venderemo cara la pelle».



Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: «Complimenti ai miei ragazzi, ottimamente orchestrati dal nostro tecnico. Hanno onorato la vasca, sfoderando una ottima prestazione contro i Campioni di Europa in carica, seppur a soli sette giorni dalla storica finale di LEN Euro Cup, di cui giocheremo Gara 2 a Sabadell, in Spagna. E, tutto ciò, senza aver potuto schierare uno dei nostri punti di forza, il croato Andrija Vlahovic, che abbiamo preferito tenere fermo per una lieve contrattura, che recupererà, così, più velocemente. Ci aspettano ora i sette giorni più importanti della nostra storia sportiva, in cui dobbiamo tenere altissima la guardia in termini di prevenzione al Covid e rifinire bene la preparazione di questo difficile match contro i fortissimi spagnoli».



TeLiMar vs Pro Recco N e PN

TeLiMar: Nicosia, Del Basso 1, Turchini, Di Patti, Occhione 1, Fabiano, Giliberti, Marziali 1, Lo Cascio 2, Irving 3 (1 su rig.), Lo Dico, Basic, De Totero – Allenatore: Marco Gu Baldineti

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 2, Cannella 2, Figlioli 2 (1 rig.), Younger 2, Bertoli, Presciutti, Echenique 1, Ivovic 1, Velotto, Aicardi 2, Hallock 1, Negri – Allenatore: Sandro Sukno

Arbitri: Massimo Calabrò, di Macerata (CE) e Vittorio Frauenfelder, di Salerno – Delegato: Gianluca Centineo

Parziali: 2-2; 3-5; 1-2; 2-4.

Superiorità: TeLiMar 3/6 + rigore; Pro Recco 5/7 + rigore.

Note: Usciti per limite di falli Ivovic (Pro Recco) e Di Patti (TeLiMar) nel quarto tempo. Spettatori 500