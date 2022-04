Il TeLiMar ospita la RN Savona nell’ultima giornata del Round Scudetto

Palermitanti fuori matematicamente dalla lotta scudetto per una sola rete

PALERMO – Fuori matematicamente dalla lotta scudetto per una sola rete, quella del 13-12 della prima giornata della seconda fase di Campionato con il Trieste, con cui all’andata in casa era finita in pareggio, il TeLiMar, sabato 9 aprile, ospiterà la Rari Nantes Savona. Fischio d’inizio alle ore 16,30 alla Piscina Olimpica Comunale di Palermo per il match valido per la settima e ultima giornata della Poule Scudetto. A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Navarra e Calabrò. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook TeLiMar Pallanuoto.

LE INTERVISTE

Per l’allenatore del Club dell’Addaura, Gu Baldineti, la motivazione a far bene resta, “l’obiettivo è sempre quello di dare il massimo, anche se non sarà facile. Il Savona è una grande squadra, dotata di gran bei tiratori e di un bravissimo centro. Verranno a Palermo con un unico scopo, quello di vincere per accedere ai play-off Scudetto. Sinceramente, dato il terzo posto dell’anno scorso e il tipo di formazione che è stata messa su dai liguri – ammette –, non mi aspettavo che arrivati a questo punto della stagione dovessero ancora rincorrere la qualificazione, a rischio di arrivare sesti, seppur avendo chiuso la Coppa Italia di misura davanti a noi. A maggior ragione, domani mi aspetto da parte loro un pressing molto alto, ma se sapremo sfruttare bene i loro punti deboli potremo dar loro filo da torcere. E, in ogni caso, ogni partita fa storia a sé e non dobbiamo sottovalutare il vantaggio del fattore campo. D’altro canto – aggiunge –, approfitteremo di questa partita come l’occasione per metterci alla prova in vista di quello che fin dalla vigilia della stagione era il nostro obiettivo: la qualificazione per un posto in Europa anche per il prossimo anno. Da qui ai play-off avremo tempo per ricaricarci mentalmente e fisicamente, per puntare dritti al quinto posto in Campionato”.



Giocare davanti al proprio pubblico dà sempre una spinta in più. Ne è convinto il Capitano del TeLiMar, Ciccio Lo Cascio: “Regalare puro spettacolo ai nostri tifosi, in una partita che non ci vede particolarmente sotto pressione, è quello che ci serve per caricarci. Vogliamo far bene, chiudere nel miglior modo possibile la Regular Season di una stagione positiva, di cui dobbiamo essere soddisfatti e che non è ancora finita: l’obiettivo quinto posto, che vorrà dire Europa per il secondo anno consecutivo, sarebbe la ciliegina sulla torta. Sta a noi andarcelo a prendere”.



Per assistere dal vivo alla partita è necessaria la prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per accedere alla piscina è obbligatorio esibire il Super Green Pass e indossare una mascherina FFP2. Le prenotazioni si effettuano attraverso l’app iPrenota.



LE FORMAZIONI

TeLiMar: 1.Washburn, 2.Del Basso, 3.Fabiano, 4.Di Patti, 5.Occhione, 6.Vlahovic, 7.Giliberti, 8.Marziali, 9.Lo Cascio, 10.Irving, 11.Lo Dico, 12.Basic, 13.De Totero – Allenatore: Marco Gu Baldineti

RN Savona: 1.Massaro, 2.Rocchi, 3.Patchaliev, 4.Vuskovic, 5.Molina Rios, 6.Rizzo, 7.Caldieri, 8.Bruni, 9.Campopiano, 10.Fondelli, 11.Iocchi Gratta, 12.Urbinati, 13.Giovanetti – Allenatore: Alberto Angelini

Arbitri: Bruno Navarra, di Roma, e Massimo Calabrò, di Macerata (CE) – Delegato: Giovanni Del Bosco