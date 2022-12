Il tennis in lutto: morto il maestro dei maestri Nick Bollettieri

Addio a un gigante. Dalla sua accademia in Florida sono passati decine di numeri uno

1' DI LETTURA

Lutto nel mondo del tennis. Morto a 91 anni stamattina il maestro dei maestri, Nick Bollettieri. Nella sua accademia aveva allenato tra gli altri Andre Agassi, Boris Becker, Serena Williams, Monica Seles e Maria Sharapova.

Figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, Bollettieri nacque nel 1931 a Pelham, a pochi chilometri da New York. La sua leggendaria accademia in cui sono cresciuti decine di campioni e campionesse è attualmente tra le più importanti del panorama mondiale e si trova in Florida. Da tempo Bollettieri era in condizioni di salute gravi. Fu un pioniere del tennis moderno, fatto di corsa e palla pesante. I suoi metodi di allenamento martellanti dal punto di vista fisico e disciplinare erano stati mutuati dall’addestramento dei marines americani.