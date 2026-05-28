 Il 'tesoro' di Messina Denaro per rafforzare la sicurezza nelle stazioni
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Il ‘tesoro’ di Messina Denaro per rafforzare la sicurezza nelle stazioni

polizia ferroviaria
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
L'annuncio del governo nazionale
MAFIA
di
1 min di lettura

ROMA – Sarà destinato “in particolare al rafforzamento dei presìdi di sicurezza nelle stazioni ferroviarie”, il patrimonio “del valore superiore ai 200 milioni di euro” sequestrato nell’operazione con cui sono stati recuperati proventi “derivanti da attività di narcotraffico prosperate sotto l’egida di Cosa nostra e, tra gli altri boss, di Matteo Messina Denaro”. Lo annuncia un comunicato di Palazzo Chigi.

“Il governo ribadisce il proprio impegno a destinare i capitali recuperati a misure volte ad aumentare la sicurezza dei cittadini. Le liquidità sequestrate nell’odierna operazione giudiziaria – viene spiegato – potranno infatti essere ripartite tra le amministrazioni competenti già dal prossimo anno, per essere destinate al potenziamento dell’azione delle forze di polizia, in particolare al rafforzamento dei presìdi di sicurezza nelle stazioni ferroviarie”.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI