L'annuncio del governo nazionale

ROMA – Sarà destinato “in particolare al rafforzamento dei presìdi di sicurezza nelle stazioni ferroviarie”, il patrimonio “del valore superiore ai 200 milioni di euro” sequestrato nell’operazione con cui sono stati recuperati proventi “derivanti da attività di narcotraffico prosperate sotto l’egida di Cosa nostra e, tra gli altri boss, di Matteo Messina Denaro”. Lo annuncia un comunicato di Palazzo Chigi.

“Il governo ribadisce il proprio impegno a destinare i capitali recuperati a misure volte ad aumentare la sicurezza dei cittadini. Le liquidità sequestrate nell’odierna operazione giudiziaria – viene spiegato – potranno infatti essere ripartite tra le amministrazioni competenti già dal prossimo anno, per essere destinate al potenziamento dell’azione delle forze di polizia, in particolare al rafforzamento dei presìdi di sicurezza nelle stazioni ferroviarie”.