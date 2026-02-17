Il tragico incidente in moto e il dolore per Fabio: “Addio fratello biker”

E' successo sul lungomare di Gela. Aveva 26 anni

GELA (CALTANISSETTA) – Un’altra giovane vita spezzata sulle strade siciliane. Fabio Toscano, 26 anni, ha perso la vita in un incidente sul lungomare di Gela. Viaggiava in sella alla sua Honda nera ma per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è finito violentemente sull’asfalto.

Il tragico incidente e i soccorsi

Un impatto terribile che non gli ha lasciato scampo, nonostante i soccorsi. A nulla sono serviti i primi interventi per rianimarlo. Il sindaco Terenziano Di Stefano, che si trovava nella zona per un sopralluogo, ha infatti praticato un massaggio cardiaco in attesa che arrivasse l’ambulanza. I sanitari del 118 hanno trasportato il ragazzo in ospedale con codice rosso, ma le speranze si sono spente poco dopo, quando le sue condizioni sono precipitate.

Il giovane è deceduto al Vittorio Emanuele. Sul luogo dell’incidente è intervenuta l’Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. La notizia ha profondamente sconvolto la comunità, dove in tanti conoscevano Fabio.

La passione per la moto e per lo sport

“Un bravo ragazzo, era sempre una gioia incontrarlo e scambiare con lui quattro chiacchiere”, dice chi lo conosceva. Il 26enne aveva la passione per le moto e amava lo sport. “Non perdeva mai l’occasione di un passeggiata sulle due ruote – raccontano gli amici – era prudente, un ragazzo con la testa sulle spalle. Non riusciamo a credere a ciò che gli è successo”.

Il dolore

In tanti affidano il proprio dolore ai social: “Carissimo amico mio voglio ricordarti così – scrive Salvatore -, felice in mezzo ai tuoi amici fratelli Bikers…proteggici da lassù.” E ancora: “Siamo sconvolti, increduli. Abbiamo sperato a lungo non si trattasse di te, caro Fabio. E ora il nostro cuore è a pezzi. Dobbiamo affrontare una durissima realtà, quella in cui ci mancherai ogni giorno”.

“Fabio, un ragazzo generoso”

Cordoglio anche da parte della Fidas Gela, associazione donatori di sangue: “Oggi la nostra comunità perde uno dei suoi ragazzi migliori.Fabio, giovane donatore, è morto a seguito dell’incidente in moto avvenuto questa mattina. La notizia ci lascia senza parole e colpisce nel profondo tutti i volontari e tutti coloro che condividono i valori del dono. Con la sua scelta di donare sangue ha compiuto un gesto concreto di aiuto verso gli altri. Un gesto che resta, che parla di lui e che continuerà a vivere nella memoria della nostra associazione. Ci stringiamo con commozione alla sua famiglia e ai suoi amici, con rispetto e partecipazione al loro dolore. Fabio resterà per sempre uno di noi”.