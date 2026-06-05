Il Tyrrhenian Link avanza, trasporti ‘maxi’ a Termini Imerese

I lavori di Terna

PALERMO – Terna ha concluso l’ultimo dei tre trasporti eccezionali di trasformatori, ciascuno del peso di circa 400tonnellate, destinati alla stazione di conversione del Tyrrhenian Link Est a Termini Imerese, in provincia di Palermo.

Le operazioni, avviate nella notte del 27 maggio con il primo trasporto, sono proseguite il 30 maggio con un secondo trasferimento e si sono concluse con l’ultimo convoglio, partito nella notte del 3 giugno e completato questa mattina.

I macchinari, realizzati da Siemens Energy, sono stati trasferiti dal porto di Termini Imerese al sito della futura stazione attraverso un articolato piano logistico che ha previsto l’impiego di mezzi speciali di grande portata.

Le attività, svolte in orario notturno per limitare l’impatto sulla viabilità cittadina, si sono sviluppate lungo il percorso autorizzato con il supporto delle autorità competenti e delle società specializzate coinvolte nelle attività di logistica eccezionale.

Il Tyrrhenian Link, con un investimento di circa 3,7 miliardi di euro, prevede la realizzazione di due collegamenti a 500 kV – il ramo Est tra Sicilia e Campania e il ramo Ovest tra Sicilia e Sardegna – per una lunghezza complessiva di circa 970 chilometri di cavi sottomarini.