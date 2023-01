Decine di interventi per alberi, pali e cartelloni pubblicitari pericolanti

PALERMO – Il forte vento ha impegnato tutta la notte i vigili del fuoco a Palermo tra alberi e pali pericolanti e cornicioni che crollano e danni a pannelli fotovoltaici che, in alcuni casi, si sono staccati dai tetti e sono precipitati in strada.

I pompieri sono anche intervenuti per le segnalazioni di alberi, pali e cartelloni pubblicitari pericolanti. A Cefalù il forte vento ha sradicato alberi e pali della linea elettrica in via Passero.