Il vento sferza Palermo: raffiche fino a 90 km/h, alberi e pali caduti – FOTO

Danni e disagi dalla periferia al centro città

PALERMO – A distanza di pochi giorni dall’allerta meteo che aveva reso necessaria anche la chiusura delle scuole, il forte vento sferza di nuovo Palermo, provocando danni e disagi da un capo all’altro della città. Le raffiche hanno raggiunto i 90 km/h, decine le chiamate ai vigili del fuoco del comando provinciale, in azione già dalla serata di ieri, 16 febbraio, per far fronte all’emergenza.

Il vento sferza Palermo, albero crollato in via Ugo La Malfa

Alle prime luci dell’alba un grosso albero è crollato sull’asfalto in via Ugo La Malfa: gli automobilisti sono rimasti bloccati, la strada è stata chiusa per permettere l’intervento di rimozione e messa in sicurezza dell’area. Lungo la stessa via, il vento ha divelto i supporti di tre cartelloni pubblicitari.

Alla Noce e alla Zisa un palo dell’illuminazione pubblica è finito sulla strada, altri due cartelloni sono stati messi in sicurezza perché erano pericolanti e rischiavano di cedere. Anche in questo caso la circolazione dei mezzi ha subito dei rallentamenti per permettere l’intervento dei vigili del fuoco.

Il vento sferza Palermo, palo caduto a Sferracavallo

In viale Regione Siciliana, in direzione di Tommaso Natale, il vento ha danneggiato anche i tiranti di un altro palo della luce. In questo caso sul posto sono arrivati anche gli uomini dell’Anas. E ancora, interventi per calcinacci finiti in strada nelle zone di Partanna Mondello, via Pitrè e via Perpignano.

Danni e disagi da un capo all’altro della città

Dalle parti di piazza Castelnuovo, viale del Fante e via Dante, il vento ha spostato bidoni della raccolta differenziata di diversi condomini al centro delle carreggiate. Alcuni si sono ribaltati e i rifiuti sono finiti in strada, provocando anche in questo caso disagi alla circolazione delle auto e rendendo rischioso il percorso.

“A causa delle forti raffiche di vento previste anche per la giornata odierna, martedì 17 febbraio Parco Uditore rimane chiuso per ragioni preventive di sicurezza”, è il messaggio diffuso nelle ultime ore. E all’Addaura, un container si è ribaltato, finendo sulla strada. Non solo il vento, ma anche le fiamme hanno impegnato i vigili del fuoco intervenuti, ieri sera, in una villa in viale Regione Siciliana dove sono andati in fiamme tre auto e tre moto. Sono in corso indagini per accertare le cause del rogo anche se sembrano accidentali provocate da un guasto elettrico.

Il vento sferza Palermo, palo pericolante in via Rosario Nicoletti

Pali pericolanti e caduti a Sferracavallo

In via Rosario Nicoletti è stato segnalato un altro palo dell’illuminazione pericolante, stessa situazione a Sferracavallo, in merito alla quale interviene il consigliere comunale Ottavio Zacco: “A causa del forte vento, a Sferracavallo è caduto un palo della pubblica illuminazione. Ho già provveduto a contattare Amg Energia, chiedendo un intervento urgente per la messa in sicurezza dell’area e il ripristino del servizio. Invito i cittadini a prestare la massima attenzione e a non avvicinarsi al punto interessato, soprattutto in presenza di cavi o parti instabili”.

Rami spezzati alla Favorita: strada bloccata

Il vento ha spezzato anche grossi rami dagli alberi lungo il parco della Favorita. Hanno invaso la strada, mandando il traffico in tilt. Mattina di passione per gli automobilisti, soprattutto in direzione della città.