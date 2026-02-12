La furia del vento abbatte pali e alberi: ad Aspra cede una tettoia

Raffiche fino a 92 km/h nella zona di corso Calatafimi alta

PALERMO – Quaranta interventi dalle 8 di mattina al primo pomeriggio e una ventina sono già in coda per essere effettuati. Il centralino del comando provinciale dei vigili del fuoco non smette di squillare. Nella giornata dell’allerta gialla e delle scuole chiuse per il forte vento, le squadre sono entrate in azione da un capo all’altro della città.

Pali dell’illuminazione caduti

Le fortissime raffiche di vento colpiscono in queste ore soprattutto la parte nord della capoluogo, ma diverse segnalazioni sono arrivate anche dal centro città. Alla Zisa, e precisamente in via Teocrito, un palo dell’illuminazione è crollato sull’asfalto. La parte superiore è finita su un’auto parcheggiata, sfondando il vetro posteriore. In quel momento non erano presenti passanti o automobilisti e per fortuna non si registrano feriti. Altri pali pericolanti sono stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco nelle zone di Partanna Mondello, piazzale Einstein, San Filippo Neri.

Forte vento: interventi in città e in provincia

Cartelloni pubblicitari in bilico lungo viale Regione Siciliana, via Pitrè, via Perpignano, a Boccadifalco e nella zona della Rocca, dove si sono registrate le raffiche di vento più violente. Secondo l’associazione Meteo Palermo Onlus, poco prima delle 17 il vento ha raggiunto i 92 km/h chilometri orari alla Rocca di corso Calatafimi e gli 84 km/h in via Morello.

La potenza del vento si starebbe inoltre intensificando e quelle del tardo pomeriggio e serali saranno le ore più critiche. Intanto, diversi danni si sono già registrati anche in provincia. A Borgetto, e precisamente in via Porta Palermo, un grosso albero è caduto sulla tettoia di una stazione di rifornimento Q8. La pensilina si è piegata in due (nella foto), invadendo l’intera area in cui si trova il distributore. Anche in questo caso nessuno è rimasto ferito.

Situaizone critica ad Aspra

Ad Aspra, sempre nel Palermitano, i vigili del fuoco sono intervenuti per il cedimento di un muro perimetrale e distacco di una tettoia. E’ successo in largo dei Pescatori, dove due squadre sono entrate in azione per la messa in sicurezza dell’area. Calcinacci caduti in strada recipienti d’acqua finiti sull’asfalto, dalle parti di Pallavicino e San Lorenzo. Numerosi gli interventi anche a San Martino delle Scale.