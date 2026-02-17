Rami spezzati invadono le strade della Favorita: traffico bloccato

Mattina di passione per gli automobilisti

PALERMO – Le forti raffiche di vento che in queste ore hanno colpito Palermo hanno provocato danni anche tra i viali del parco della Favorita. Grossi rami si sono staccati dagli alberi e sono finiti sull’asfalto, invadendo la strada.

Disagi soprattutto sulla carreggiata che conduce da Mondello alla città: il tratto risulta al momento bloccato e il traffico è andato in tilt. Molti automobilisti sono tornati indietro, contromano, per proseguire su percorsi alternativi.

“Strade come campi di battaglia”

“Il maltempo provoca puntualmente enormi disagi a chi abita a Mondello – dice un residente -. Quando piove restiamo bloccati per gli allagamenti, il forte vento trasforma invece le strade della Favorita in un campo di battaglia. Una situazione insostenibile, frutto della cattiva manutenzione e di anni di abbandono”.

La situazione a Boccadifalco

Non va meglio nella zona di Boccadifalco: lungo la strada provinciale altri rami spezzati sono finiti sulla strada, stessa situazione in via Umberto Maddalena, dove è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per evitare ulteriori rischi.