Il viaggio di 72 migranti dalla Libia a Pozzallo, fermati i 3 scafisti

Le indagini della polizia e della guardia di finanza

POZZALLO (RAGUSA) – Tre cittadini extracomunitari di origine egiziana sono stati fermati dalla polizia e dalla guardia di finanza con l’accusa di essere gli scafisti di una imbarcazione che il 3 novembre giunse al porto ragusano di Pozzallo con a bordo 72 migranti.

Le indagini sullo sbarco di migranti a Pozzallo

Lo scafo era stato soccorso da una motovedetta della Capitaneria di porto dopo essersi arenato nei pressi dell’Isola delle correnti, a Portopalo di Capo Passero. Le indagini hanno consentito di ricostruire tutte le fasi del viaggio dell’imbarcazione. Lo scafo era partito dalla Libia. Gli scafisti si trovano ora rinchiusi nel carcere di Ragusa.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI RAGUSA E PROVINCIA