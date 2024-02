Dopo le dichiarazioni

ROMA- “Ci faremo dare opportuna procura da Ilaria perché, a seguito delle dichiarazione lesive della sua reputazione per quanto riguarda il presunto assalto al chiosco della Lega a Monza, abbiamo deciso di querelare Matteo Salvini per diffamazione”: è quanto ha detto all’ANSA Roberto Salis, il padre della 39enne milanese in carcere da quasi un anno a Budapest.