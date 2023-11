Illegalità a Catania, operazione interforze a San Giovanni Galermo

L'annuncio della Prefettura: focus su via Capo Passero

CATANIA – Lotta all’illegalità a Catania: nella mattina di mercoledì 15 novembre è iniziata un’operazione delle forze di polizia per individuare i fenomeni di illegalità diffusa a San Giovanni Galermo. Lo comunica la Prefettura di Catania, in una nota in cui annuncia maggiori dettagli nel corso dello svolgimento dell’operazione.

Il mese scorso un’operazione interforze aveva coinvolto il quartiere di San Berillo.

Illegalità a Catania: il testo del comunicato

È in corso, dalle prime ore della mattinata, un’articolata operazione ad “alto impatto” delle Forze di polizia finalizzata, in attuazione di specifiche direttive del Ministro dell’Interno e sulla base di strategie di intervento condivise in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, all’individuazione di fenomeni di illegalità nel quartiere di San Giovanni Galermo, con particolare riferimento alle “piazze di spaccio” di via Capo Passero e via Ustica