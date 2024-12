Illegalità diffusa, controlli straordinari a Piedimonte e Linguaglossa

Sanzioni agli automobilisti e verifiche nei locali

CATANIA – La Polizia ha eseguito un controlli straordinari del territorio nei comuni di Piedimonte Etneo e Linguaglossa, nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa, rafforzate in vista dell’approssimarsi delle festività natalizie. Lo comunica la Questura di Catania.

In particolare gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale hanno istituito diversi posti di controllo per pattugliare le strade e le piazze dei due comuni, soprattutto a ridosso di bar, farmacie e supermercati, molto frequentati durante lo scorso fine settimana caratterizzato dalla festività dell’Immacolata.

I controlli a Piedimonte Etneo e Linguaglossa

Complessivamente, si legge nella nota della Questura, sono state identificate 180 persone e sono stati controllati 125 veicoli, riscontrando numerose violazioni al codice della strada. Agli automobilisti indisciplinati al volante sono state elevate sanzioni per 1000 euro.

Tra le infrazioni più ricorrenti delle norme stradali, i poliziotti del Commissariato di Acireale hanno avuto modo di riscontrare sia a Piedimonte Etneo sia a Linguaglossa la guida in assenza di documenti, di assicurazione e della revisione periodica, con l’applicazione della sospensione dalla circolazione dei mezzi.

Un uomo è stato denunciato per la violazione degli obblighi di custodia in quanto non ha provveduto a consegnare l’auto in precedenza a lui confiscata all’impresa incaricata.

Inoltre, nel corso dell’attività sono stati eseguiti mirati controlli in un esercizio commerciale dove sono stati identificati 52 avventori, di cui alcuni con precedenti di polizia. Nella stessa giornata, sono stati controllati anche 15 soggetti noti alle forze di Polizia in quanto sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale per verificare, per l’appunto, l’osservanza delle prescrizioni fissate dall’Autorità Giudiziaria.