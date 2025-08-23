 La ong Mediterranea cambia rotta e si dirige a Trapani
Immigrazione, la Ong Mediterranea cambia rotta e si dirige a Trapani

Il porto assegnato dalle autorità è Genova
L'ANNUNCIO
di
PALERMO – “Abbiamo appena comunicato al Centro di coordinamento del soccorso marittimo che cambiamo rotta e siamo diretti a Trapani per lo sbarco delle dieci persone”.

Così la Ong Mediterranea Saving Humans che sarebbe dovuta andare a Genova, porto assegnato dalle autorità italiane per lo sbarco dei dieci naufraghi a bordo, soccorsi nei giorni scorsi.

La nave si trova nelle acque vicino Pantelleria, ma “non ci sono le condizioni idonee per proseguire la navigazione. Genova è troppo lontana”, conclude la Ong. 

