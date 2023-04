Immigrazione, Sifus: “Stato d’emergenza, provvedimento grave”

Le perplessità del segretario regionale del sindacato.

PALERMO – “Apprendiamo, in queste ore, la notizia del gravissimo provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri che ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale per il persistente ed eccezionale afflusso di migranti”, dichiara il segretario regionale del Sifus Migranti, Salvo Grasso.

“La gravità di questo provvedimento ci lascia sconcertati in quanto da tempo non si procedeva all’adozione di una disposizione del genere, che si estendesse a tutto il territorio nazionale. Anche il Ministro del mare Musumeci depositario della proposta dello stato di emergenza ha dovuto ammettere: che tale provvedimento non è la soluzione ma semplicemente un palliativo”, spiega.

“Ci sembra purtroppo di assistere alla sospensione di alcune fondamentali garanzie come quelle sulla protezione internazionale che poi rappresenta l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana allo straniero.

“Promuoveremo e aderiremo, quindi, ad ogni iniziativa che voglia opporsi alla logica di tale provvedimento, che non risponde a necessari criteri di governance del fenomeno migratorio nel nostro Paese”, conclude.